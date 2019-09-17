ورشة "قراءة وتحليل الوثائق" بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية

ينظم المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ورشة تدريبيبة لقراءة وتحليل الوثائق، وذلك في الفترة من 5 أكتوبر حتى 26 أكتوبر المقبل يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع وذلك في مقر المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالمنيرة.



تطرح الورشة مبادرات لتفعيل الأطر النظرية فى دراسة العلوم الإنسانية، وخلق موضوعات بينية جديدة تتلاقى فيها معارف شتى. ومن ثم تهدف هذه الورشة إلى تأهيل الباحثين فى مختلف فروع العلوم الإنسانية، سواء شباب الباحثين، أو الباحثين المتمرسين، للتعامل مع المصادر الأرشيفية، وكيفية تعظيم الاستفادة منها فى أبحاثهم، وطرح الأسئلة حولها، أو توسيع أطر طرح الأسئلة.



وتسعى إلى تعريف الباحثين بالمصادر الأرشيفية، وكيفية قراءتها وتحليلها، وفهم أطرها الأوسع. سيتم ذلك من خلال محاور عدة، أهمها: تعريف الباحثين بالمصادر الأرشيفية المتاحة، وصف المجموعات، ومكوناتها، وأهم الموضوعات التى يمكن استخدامه فيها، وكيفية الاستفادة منها فى مجالات معرفية بعيدة عن موضوع هذه النصوص؛ كيفية فهم بنية هذه المصادر، وسياقاتها، ثم كيفية التعامل معها؛ ثم الجانب الأهم، وهو ممارسات عملية على قراءتها وفك رموزها.



وستتناول كافة المصادر الوثائقية المكتوبة باللغة العربية، بدءً من البرديات الإسلامية المبكرة وصولًا إلى القرن العشرين. إلا أن الأطار الأساسى، هو كيفية التعامل مع المصادر الأرشيفية بغض النظر عن الفترة التاريخية التى تغطيها.