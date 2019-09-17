انفجار بالقرب من السفارة الأمريكية في أفغانستان
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:23 م
أمينة ذكيطباعة
وقع انفجار ثاني اليوم الثلاثاء، بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، فيما قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "إن الهجوم استهدف قاعدة تابعة للجيش الأفغاني".. دون عرض المزيد من التفاصيل.
فيما أعلنت طالبان، مسؤوليتهاعن التفجير الذي وقع بالقرب من حشد انتخابي في حضور الرئيس الافغاني مما أوقع 24 قتيلا.
فيما أعلنت طالبان، مسؤوليتهاعن التفجير الذي وقع بالقرب من حشد انتخابي في حضور الرئيس الافغاني مما أوقع 24 قتيلا.