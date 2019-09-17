انفجار بالقرب من السفارة الأمريكية في أفغانستان

وقع انفجار ثاني اليوم الثلاثاء، بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، فيما قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "إن الهجوم استهدف قاعدة تابعة للجيش الأفغاني".. دون عرض المزيد من التفاصيل.



فيما أعلنت طالبان، مسؤوليتهاعن التفجير الذي وقع بالقرب من حشد انتخابي في حضور الرئيس الافغاني مما أوقع 24 قتيلا.



