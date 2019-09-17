ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى أسيوط

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط، من استهداف منزل مزارع حوله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.



وعثر بداخل الورشة على 10 فرود خرطوش محلية الصنع، وفرد رصاص محلي الصنع، وبندقية خرطوش محلية الصنع، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة في التصنيع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.