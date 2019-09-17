هانى شاكر ينتهى من تسجيل أغنية "مصر أجمل شىء"

انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيل أغنية وطنية جديدة تحمل عنوان (مصر أجمل شىء)، كلمات محمد صلاح، ألحان خالد جنيدى، توزيع بيشوي سمير، تسجيل ومكساج ياسر أنور، كمنجات إبراهيم الموجي، جيتار مصطفى نصر، ساكس فون خالد شاهين، وقانون محمد عمرو، وناى أحمد نادر.



ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة على مجموعة كبيرة من المحطات الإذاعية، ووسائل التواصل الاجتماعى وموقع "يوتيوب".