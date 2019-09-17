الأنبا يوسف في زيارة رعوية بالسويد

زار نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع دولة السويد واستقبله نيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، حيث حاضر في عدد من اجتماعات الخدام والشباب وكذلك اجتماعات الأسرة بكنائس السويد.



جاء ذلك في بيان رسمي للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي لها.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف الشهر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الاصوام المطولة ما خلا صوم يومي الاربعاء والجمعة أسبوعيا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.