"بيت السنارى" ينظم ورشة لتعليم "فن النقش على النحاس"

ينظم بيت السناري الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ ورشة عمل للشباب من الجنسين لتعليم "فن النقش على النحاس"، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، بمقر بيت السناري بحى السيدة زينب بالقاهرة.



وحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، تركز الورشة على التعريف بتاريخ فن النقش على النحاس، والذي يعد واحدًا من أهم الفنون الإسلامية، في إطار تسليط الضوء على الفنون والحرف اليدوية المصرية والحفاظ عليها من الاندثار، كما تسعى الورشة إلى التعريف بمراحل الحفر والنقش على أنواع النحاس المختلفة، للحصول على منتج نحاسى جذاب، بهدف تعليم المشتركين هواية وحرفة ذات رأسمال بسيط لمن يرغب في إقامة مشروع يدوي صغير.



يدير الورشة الفنان رمضان جمعة الشرقاوى؛ وهو أحد رواد فن النقش على النحاس والخط العربى والزخرفة، وصمم ونفذ العديد من الأعمال الفنية، وشارك بها فى عدة معارض.



وتبدأ الورشة بمجرد اكتمال العدد، وتستهدف الشباب من الجنسين بداية من 18 عامًا فما فوق، بشرط الحجز المسبق، وبحد أقصى 15 مشتركًا.