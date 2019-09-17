متحدث: جونسون أجرى محادثات مع ميركل بشأن إيران وهجمات أرامكو

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن بوريس جونسون، أجرى محادثات مع ميركل بشأن إيران واتفقا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.



كما قال المتحدث، إن جونسون بحث مع ميركل الاعتداء على منشآت نفطية لأرامكو والحاجة إلى العمل مع الشركاء الدوليين بشأن رد جماعي.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه لا نية لعقد مفاوضات مع واشنطن إلا إذا ألغت الإدارة الأمريكية العقوبات الامريكية المفروضة عليها، بينما قال ترامب إنه لا ينوي لقاء الرئيس الإيراني روحاني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة المقررة قريبًا.