التضامن: التوسع فى "ﻟﺟﺎن اﻟزﻛﺎة" لرعاية الفئات الأكثر احتياجا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، ان اﻟزﻛﺎة تعد اﺣد الأدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ لتحقيق اﻟﺗﻛﺎﻓل الاجتماعي، لذلك تم التوسع فى "ﻟﺟﺎن اﻟزﻛﺎة "التابعة لبنك ناصر وعددها 3400 لجنة ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت وإنفاقها ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك.



وأضافت، أن لجان الزكاة لا يقتصر على توزيع الصدقات والزكوات من المتبرعين والمانحين فقط، بل مهمتها رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتمكينهم وتوفير أساسيات العيش الكريم لهم، من خلال إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣزﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻟﻠﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل، كما أسند إليها مؤخرا تنفيذ قروض مشروع مستورة للمرأة، ومشروع تمليك وسائل الإنتاج بالإضافة إلى دورها الأساسي الموكل إليها من جمع أموال الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية حيث بلغت مصارف الزكاة خلال العام المالي الحالي 581مليون جنيه تقريبا.