انطلاق الدورة 13 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا المغربية

احتفلت مدينة سلا الساحلية الواقعة إلى الشمال من العاصمة المغربية الرباط بإطلاق الدورة الثالثة عشرة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة أمس الاثنين بحضور عدد من نجوم وصناع ونقاد السينما.



والمهرجان الذي تأسس في 2004 وتنظمه جمعية أبي رقراق في سلا هو من أبرز المهرجانات العربية والأفريقية المعنية بالإنتاج السينمائي الذي يعرض لقضايا ومشكلات المرأة المعاصرة.



وكرم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم بقاعة سينما هوليوود الممثلة المغربية منى فتو ومصممة الأزياء السنغالية أوموسي.



وقال رئيس المهرجان نور الدين شماعو في كلمة الافتتاح إن "الدورة الثالثة عشرة تجمع كالعادة فسيفساء متناغما من ثقافات إنسانية وجدت في السينما القدرة على التواصل والتفاعل الإيجابيين".



وأضاف "السينما هي منبر يعلو فيه صوت المرأة كقضية أولا، وكصانعة للفن الراقي تأليفا واخراجا وتمثيلا وتدبيرا وإنتاجا ونقدا".