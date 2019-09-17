إحباط بيع نصف طن دقيق مدعم بالسوق السوداء في أسيوط

تمكنت الحملات الرقابية من ضبط سيارة نقل محملة بنصف طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بغرض التربح والحصول على سلع تموينية دون وجه حق بمركز ساحل سليم في أسيوط.



وقال أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط، إنه خلال حملة مشتركة مع مديرية التموين تم ضبط سيارة نقل محملة بنصف طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية قبل بيعه بالسوق السوداء بقريه بويط.



وأشار "سحيم" إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات بمطحن ساحل سليم، والتنسيق بين رؤساء الوحدات القروية بالمركز ومديري الإدارات التموينية لشن الحملات المختلفة على الأسواق ومنافذ البيع وضبط المخالفين بنطاق المركز.



وشدد على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق وفي مواعيد مختلفة ومفاجئة لتحقيق الانضباط والقضاء على جميع صور التلاعب بحقوق المواطنين.