أسرار من العقار المهجور.. المتهم بقتل طفل قنا: اغتصبته ودفنته

أدلي المتهم بقتل الطفل أحمد سيف الأحمر، ودفنه أسفل الرمال داخل عقار تحت الإنشاء - مهجور - بمنطقة السوق الفوقاني بمركز قنا، باعترافات تفصيلية عن ارتكابه واقعة القتل.



ووفق مصدر أمني بمديرية أمن قنا، فإن المتهم أدلى باعترافاته أمام ضباط البحث الجنائي بمديرية الأمن، قائلًا"، قمت باستدراج الطفل بحجة اللعب سويًا، وذلك اثناء سيره في المنطقة المجاورة لمنزل أسرته لشراء بعض احتياجات المنزل، إلا أن الطفل رفض بحجة تأخره على أسرته، وخوفًا من والده الذي قد يلومه علي التأخير، إلا أنه ألح عليه الطلب".



وأضاف المتهم خلال اعترافته: لقد قمت بالدخول مع الطفل ال العقار المهجور، وهو العقار الذي يعمل والدي حارسًا له، ولمحتوياته التي تحت الإنشاء، فحاولت الإمساك به من الخلف، أثناء محاولتنا اللهو، وذلك في محاولة مني للتعدي عليه جنسيًا وإغتصابه، بعدما كنت قد جهزت لفعلتي والضحك عليه بأننا سوف نلعب حتي أمارس معه الجنس".



وذكر المتهم أمام ضباط البحث الجنائي بمديرية الأمن، أنه عندما قام بالإمساك بالطفل من الخلف، قام المجني عليه بالصراخ في محاولة منه لإفساد مخططه، وقاومه حتي تمكن من ربطه بالحبال، وقام باغتصابه والاعتداء عليه، وعندما حاول الطفل كشف أمره بالصراخ والنواح والبكاء، قام بخنقه بسلك كهرباء وألقاء من الطابق الأعلي بالعقار.



وأكد المتهم بقتل الطفل، إنه عقب سقوط الطفل من الأعلى، قام على الفور بالعودة الى الأسفل، لمعرفة ما حدث له، إلا أنه فوجئ بالدماء قد غطت المكان، ولفظ أنفاسه الاخيرة، ليقوم بعد ذلك بالقاء الرمال فوق الجثة لدفنها، وازالة كافة الأدلة على الواقعة، وفي النهاية قام بوضع باب خشبي فوقها لعدم التعرف على علامات السقوط. وأفاد المتهم أنه قام بعد ذلك بالقاء "ملابس وشبشب" المجني عليه، في منزل الجيران، لإخفاء كافة الادلة، وبعدها مضى في طريقه إلى المنزل، وظل يجلس في المنزل خوفًا من القبض عليه او الشكوك في فعله وارتكابه لجريمته الأثمة.



وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على "عبدالرحمن. أ. ح" 17 عامًا، نجل حارس العقار المهجور الذي عثر بداخله على جثة الطفل مدفونًا بداخله بمنطقة السوق الفوقاني بمدينة قنا، بعد أن عثرت على الطفل أحمد سيف الأحمر، مقتولًا داخل منزل تحت الإنشاء "مهجور" بمركز قنا.



وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل منذ أيام قليلة، يفيد باختفائه عقب صلاة الجمعة من وسط مدينة قنا، حيث خرج من المنزل المجاور لمدرسة الراهبات بمنطقة الشنهورية لشراء بعض متطلبات المنزل من السوق الفوقاني المجاور للمنزل تاركًا تليفونه المحمول في منزل الأسرة، ولم يعد إلى المنزل مرة أخرى.

