الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسرار من العقار المهجور.. المتهم بقتل طفل قنا: اغتصبته ودفنته

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:10 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
طباعة
أدلي المتهم بقتل الطفل أحمد سيف الأحمر، ودفنه أسفل الرمال داخل عقار تحت الإنشاء - مهجور - بمنطقة السوق الفوقاني بمركز قنا، باعترافات تفصيلية عن ارتكابه واقعة القتل.

ووفق مصدر أمني بمديرية أمن قنا، فإن المتهم أدلى باعترافاته أمام ضباط البحث الجنائي بمديرية الأمن، قائلًا"، قمت باستدراج الطفل بحجة اللعب سويًا، وذلك اثناء سيره في المنطقة المجاورة لمنزل أسرته لشراء بعض احتياجات المنزل، إلا أن الطفل رفض بحجة تأخره على أسرته، وخوفًا من والده الذي قد يلومه علي التأخير، إلا أنه ألح عليه الطلب".

وأضاف المتهم خلال اعترافته: لقد قمت بالدخول مع الطفل ال العقار المهجور، وهو العقار الذي يعمل والدي حارسًا له، ولمحتوياته التي تحت الإنشاء، فحاولت الإمساك به من الخلف، أثناء محاولتنا اللهو، وذلك في محاولة مني للتعدي عليه جنسيًا وإغتصابه، بعدما كنت قد جهزت لفعلتي والضحك عليه بأننا سوف نلعب حتي أمارس معه الجنس".

وذكر المتهم أمام ضباط البحث الجنائي بمديرية الأمن، أنه عندما قام بالإمساك بالطفل من الخلف، قام المجني عليه بالصراخ في محاولة منه لإفساد مخططه، وقاومه حتي تمكن من ربطه بالحبال، وقام باغتصابه والاعتداء عليه، وعندما حاول الطفل كشف أمره بالصراخ والنواح والبكاء، قام بخنقه بسلك كهرباء وألقاء من الطابق الأعلي بالعقار.

وأكد المتهم بقتل الطفل، إنه عقب سقوط الطفل من الأعلى، قام على الفور بالعودة الى الأسفل، لمعرفة ما حدث له، إلا أنه فوجئ بالدماء قد غطت المكان، ولفظ أنفاسه الاخيرة، ليقوم بعد ذلك بالقاء الرمال فوق الجثة لدفنها، وازالة كافة الأدلة على الواقعة، وفي النهاية قام بوضع باب خشبي فوقها لعدم التعرف على علامات السقوط. وأفاد المتهم أنه قام بعد ذلك بالقاء "ملابس وشبشب" المجني عليه، في منزل الجيران، لإخفاء كافة الادلة، وبعدها مضى في طريقه إلى المنزل، وظل يجلس في المنزل خوفًا من القبض عليه او الشكوك في فعله وارتكابه لجريمته الأثمة.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على "عبدالرحمن. أ. ح" 17 عامًا، نجل حارس العقار المهجور الذي عثر بداخله على جثة الطفل مدفونًا بداخله بمنطقة السوق الفوقاني بمدينة قنا، بعد أن عثرت على الطفل أحمد سيف الأحمر، مقتولًا داخل منزل تحت الإنشاء "مهجور" بمركز قنا.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل منذ أيام قليلة، يفيد باختفائه عقب صلاة الجمعة من وسط مدينة قنا، حيث خرج من المنزل المجاور لمدرسة الراهبات بمنطقة الشنهورية لشراء بعض متطلبات المنزل من السوق الفوقاني المجاور للمنزل تاركًا تليفونه المحمول في منزل الأسرة، ولم يعد إلى المنزل مرة أخرى.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أول تصريح لرئيس مجلس الدولة الجديد عقب أدائه اليمين

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح في 3 محافظات

منذ يوم

"مناضل الكباريهات".. "محمد على" بصحبة فتيات ليل داخل ملهى بإسبانيا (صور)

منذ يوم

6 محظورات يجب على العامل تجنبها فى قانون العمل الجديد

ads

الصور

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

"مناضل الكباريهات".. "محمد على" بصحبة فتيات ليل داخل ملهى بإسبانيا (صور)

بالفيديو.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح في 3 محافظات

فشل في اغتصابه.. تفاصيل مقتل "طفل قنا" على يد نجل حارس عقار

أيام زمان

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

الصحة

فوائد العسل الملكي

الأطباء يحذرون من الاعتماد على أدوية دون وصفة طبية

دراسة تكشف تأثير الشاى على نسبة الحديد فى الدم

كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية

الرئيس نيوز

طلب إحاطة: مدرسة في المرج تحوي 120 طالباً في كل فصل

"التنمية المحلية" و"البيئة" تبحثان جهود مكافحة السحابة السوداء

"هرَّب 21 ألف قطعة أثرية في حاوية دبلوماسية".. النائب العام يأمر بضبط قنصل إيطالي سابق

فرج عامر يطالب بوضع معايير شفافة في ملف دعم الصادرات

منوعات

هذه الأعراض تكشف حقيقة إصابتك بسرطان الدماغ

كائن مميت يتسلل داخل فتاة أمريكية ويقتلها فى 7 أيام

4 قواعد للحياة الجيدة

خبراء: التعاسة في الحب "قاتلة"

كشكول

بالصور.. طلاب الثانوي في يوم للتعارف بـ"السعيدية"

استشاري يكشف: 3 خطوات تعود الأطفال على النوم بمفردهم

انتهاء صيانات 38 مدرسة مجتمعية بـ"تعليم بني سويف"

"النيلي" يتابع فعاليات البرنامج التدريبي للأخصائي الإجتماعي

إسلام سياسي

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"

الصمت يخيّم على قادة إخوان بعد خسارة فرع تونس في الانتخابات الرئاسية

شباب الإخوان يسخرون من البيان الختامي للجماعة

خبير عراقى: زعيم تنظيم داعش بدا يائسًا من أتباعه خلال خطابه الأخير


زيت وسكر

تفاصيل اجتماع “الليل” لمناقشة خطوات تأهيل محافظات المرحلة الأولي للتأمين الصحي

“التخطيط” تفجر مفاجأة عن معدلات النمو الاقتصادي في مصر 

وزير الإسكان يؤكد حرص الدولة على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه 

وفد اتحاد عمال مصر يلتقي نائب رئيس كينيا

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: عادل إمام فى وزارة الشباب
لواء. محسن الفحام
ما بين الكتمان والمصارحة
القس. رفعت فكرى
مغبوط هو العطاء
لواء.حمدى البطران
ذكريات من سبتمبر
المزيد

الثقافة

"قصيدة الفصحى فى مواجهة العولمة" بـ ثقافة دمياط

ورشة "قراءة وتحليل الوثائق" بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية

"بيت السنارى" ينظم ورشة لتعليم "فن النقش على النحاس"

حضور كبير لأطفال الغربية في وداع مهرجان "صيفك عندنا"

صفحتنا ع الفيس بوك