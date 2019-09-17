"الداخلية" تضبط 24 حيوانًا نادرًا معرضًا للانقراض

نجح ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية، الثلاثاء، في ضبط قضيتين في مجال الحفاظ على المحميات الطبيعية، بإجمالي 24 من الحيوانات والطيور النادرة والمعرضة للانقراض.



وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط 344 قضية متنوعة عبارة عن "صيد مخالف، صياد بدون بطاقة صيد، غزل مخالف، جوابى مخالفة، سدة غزل مخالف، تربيط حشائش وأجسام صلبة، مركب وفلوكة منهية الصلاحية، طمس لوحات معدنية، انتهاء تراخيص قارب الصيد".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.