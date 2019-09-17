التحقيق مع "مستريحة الجيزة" بتهمة النصب على المواطنين

تباشر النيابة العامة بالجيزة، الثلاثاء، التحقيق مع سيدة متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، نصب واحتيال صاحبة مكتب للاستيراد والتصدير على المواطنين وإيهامهم بقدرتها على تخصيص وحدات سكنية لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مدعية عملها موظفة بالهيئة، نظير التحصل منهم على مبالغ مالية.



تم التوصل إلى عدد من الضحايا الذين وجهوا اتهامًا للسيدة بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالي مليون جنيه.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال ترددها على أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرّت بالأحكام الصادرة ضدها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.