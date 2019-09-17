إصابة عامل فراشة سقط من أعلى سلم في الدقهلية

أصيب عامل فراشة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي في المخ بعد سقوطه من أعلى سلم خشبي في الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل فهمي عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، يُفيد بورود بلاغ لمركز نبروه من مستشفى نبروه المركزي بوصول "إبراهيم. ر. س" 18 سنة، عامل فراشة، مصابًا باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ولا يمكن استجوابه وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي.



أكدت تحريات الرائد محمد علي إسماعيل رئيس مباحث مركز نبروه والنقيبين مصطفي فؤاد وإبراهيم حماد معاوني المباحث، أنه أثناء تركيب العامل أعمال الفراشه سقط من أعلى السلم الخشبي على رأسه مما أحدث إصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.