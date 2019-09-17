ضبط مواد غذائية فاسدة بالتجمع ومركزا لبيع المراتب المقلدة بالمرج

تمكن أفراد الجهاز بإدارة التحريات بمحافظة القاهرة من ضبط 168 منتجا منتهي الصلاحية بأحد المحلات الكبيرة بمنطقة التجمع الأول حيث تنوعت المضبوطات ما بين زيادي وعصائر وسناكس ومواد غذائية.



كما تم ضبط مركز يقوم ببيع مراتب مقلدة لماركات شهيرة في منطقة المرج، وذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لضبط ومراقبة الأسواق.



وفي هذا السياق، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بالمخالفات وتحويلها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على ضبط كافة المخالفات بالأسواق التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك المصري.