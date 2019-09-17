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مصر

تسجيل 520 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:04 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلن الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم تسجيل 520 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد حتى الآن، داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعادل 160 الف ملف اسرة.

وأكد فى تصريح خاص للدستور، أنه سيتم ادخال بيانات المرضى إلكترونيا داخل الوحدات الصحية، وسيتم تخصيص رقم كودى لكل منتفع على حدة يتضمن بياناته ويمكن الوصول للبيانات من خلال الرقم الكودى أو الرقم القومى على أن يكون ذلك مؤمنا وسريًا.

وأضاف أنه تم توزيع 400 جهاز تابلت على الأطباء، وأطقم التمريض لكتابة روشتة الكترونية ترفق داخل الملف الالكتروني لسهولة التعامل مع المريض أثناء تحويله من الوحدة إلى مراكز العلاج، أو المستشفيات كلا حسب حالته.

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