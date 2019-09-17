انفجار بمصفاة للغاز فى شمال إيطاليا

وقع انفجار ضخم بمصفاة للغاز بشمال إيطاليا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، ولكن تمت السيطرة على الوضع سريعًا ولم يسفر الانفجار عن وقوع إصابات.



وقالت شركة إيني الإيطالية للطاقة: إن الحادث وقع في منشأة ساناتسارو دي بورجوندي، على بعد 50 كيلومترًا جنوب غرب ميلانو، نحو الساعة السادسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي ( 04:30 بتوقيت جرينتش).



وأضافت الشركة في بيان: "الانفجار لم تكن له تداعيات على العاملين، ونجمت عنه كمية كبيرة من الدخان الذي تبدد خلال عشر دقائق. ولم يسفر الانفجار عن اندلاع حريق".



وأوضحت: "يتم إجراء مزيد من التقييمات لتحديد حجم الخسائر، المصفاة الآن تعمل بصورة اعتيادية".



وقال عمدة بلدة ساناتسارو دي بورجوندي، التي يقطنها 5500 نسمة، لوكالة الأنباء الإيطالية إن رجال الإطفاء استغرقوا 15 دقيقة للسيطرة على الوضع.