"صيانة الحاسب الآلي" بـ ثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع السويس، حيث أقام نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر السويس محاضرة بعنوان "صيانة الحاسب الآلي" حاضرتها علياء سعد زغلول، مدربة النادي، بحضور رواد القصر، تحدثت عن صيانة الحاسوب (Computer Maintenance)، وهى بشكل عام عملية دورية تضمن بقاء الحاسوب يعمل بالشكل المطلوب، كما أنها تمنع حدوث أية مشاكل حرجة لاحقا قد يتعرض لها الجهاز، وتنقسم صيانة الحاسوب إلى قسمين صيانة المكونات الصلبة في الحاسوب، وصيانة برمجيات الحاسوب، وتعد صيانة الحاسوب عمليّة مُهمّة، فهي تُساعِد في الكشف المبكر عن أى مشاكِل، كما أنّها تعمل على الكشف عن وجود الفيروسات أو البرامج غير مرغوبة والتي قد تضر الجهاز بشكل كبير، بالإضافة لذلك، فالصيانة الدوريّة قد تؤدي إلى التحسين من أداء الحاسوب، والتحسين من فاعليّة برمجياته.



واستمرت لليوم السابع الورشة الفنية "لمجسمات الخرز" بمركز شباب فيصل، والتى أقامتها الدراسات والبحوث "ثقافة المرأه" خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر الجارى، وقامت بتدريبها ابتهال عيد فضل.