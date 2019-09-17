"التابوت والعالم الاخر عند المصري القديم" بالمتحف المصري

تنظم مؤسسة بر_سش للدراسات الأثرية واللغات، محاضرة بعنوان" التوابيت والعالم الآخر عند المصري القديم"، الاثنين المقبل في تمام العاشرة صباحا بمقر المتحف المصري بالتحرير.



تلقي المحاضرة الدكتورة رنا عبد الشكور، والدكتورة إيمان أحمد،وتشمل شرحا مفصلا عن التوابيت والعالم الاخر عند المصري القديم مع التطبيق عمليا على التوابيت داخل المتحف، وتفسير المناظر وقراءة نصوص التوابيت والترجمة.



نصوص التوابيت هي مجموعة من النصوص الجنائزية المصرية القديمة، والتي بدأ ظهورها مكتوبة على النعوش في بداية فترة الاضمحلال الأولى. استمدت تلك النصوص من نصوص الأهرام التي كانت للاستخدام الملكي فقط، حيث تم استبدال بعض كلماتها لتصلح لاستخدام عامة الناس، حيث أصبح في قدرة بعض عامة المصريين أن يتملّكوا توابيت ينقش عليها نصوص جنائزية، أي أن حق الحياة الآخرة لم يعد محصورًا على الفرعون.



ترجع معظم تلك النصوص إلى عصر الدولة الوسطى. وأحيانًا كانت تلك النصوص تنقش على جدران المقابر والمسلات والبرديات وحتى على أقنعة المومياوات

