الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"التابوت والعالم الاخر عند المصري القديم" بالمتحف المصري

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:58 م
جريدة الدستور
إيمان عادل
طباعة
تنظم مؤسسة بر_سش للدراسات الأثرية واللغات، محاضرة بعنوان" التوابيت والعالم الآخر عند المصري القديم"، الاثنين المقبل في تمام العاشرة صباحا بمقر المتحف المصري بالتحرير.

تلقي المحاضرة الدكتورة رنا عبد الشكور، والدكتورة إيمان أحمد،وتشمل شرحا مفصلا عن التوابيت والعالم الاخر عند المصري القديم مع التطبيق عمليا على التوابيت داخل المتحف، وتفسير المناظر وقراءة نصوص التوابيت والترجمة.

نصوص التوابيت هي مجموعة من النصوص الجنائزية المصرية القديمة، والتي بدأ ظهورها مكتوبة على النعوش في بداية فترة الاضمحلال الأولى. استمدت تلك النصوص من نصوص الأهرام التي كانت للاستخدام الملكي فقط، حيث تم استبدال بعض كلماتها لتصلح لاستخدام عامة الناس، حيث أصبح في قدرة بعض عامة المصريين أن يتملّكوا توابيت ينقش عليها نصوص جنائزية، أي أن حق الحياة الآخرة لم يعد محصورًا على الفرعون.

ترجع معظم تلك النصوص إلى عصر الدولة الوسطى. وأحيانًا كانت تلك النصوص تنقش على جدران المقابر والمسلات والبرديات وحتى على أقنعة المومياوات

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

اعترافات متهم بقتل زوج عشيقة شقيقه: "قالتلي هتديني 5 آلاف"

منذ حوالي 15 ساعة

والدة محمد علي لابنها العاق: «الله يخرب بيتك.. عندك عيال» (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

ياسر رزق: مرسي عرض رشوة على الرئيس السيسي (فيديو)

ads

الصور

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

"مناضل الكباريهات".. "محمد على" بصحبة فتيات ليل داخل ملهى بإسبانيا (صور)

بالفيديو.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح في 3 محافظات

فشل في اغتصابه.. تفاصيل مقتل "طفل قنا" على يد نجل حارس عقار

أيام زمان

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

الصحة

فوائد العسل الملكي

الأطباء يحذرون من الاعتماد على أدوية دون وصفة طبية

دراسة تكشف تأثير الشاى على نسبة الحديد فى الدم

كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية

الرئيس نيوز

طلب إحاطة: مدرسة في المرج تحوي 120 طالباً في كل فصل

"التنمية المحلية" و"البيئة" تبحثان جهود مكافحة السحابة السوداء

"هرَّب 21 ألف قطعة أثرية في حاوية دبلوماسية".. النائب العام يأمر بضبط قنصل إيطالي سابق

فرج عامر يطالب بوضع معايير شفافة في ملف دعم الصادرات

منوعات

هذه الأعراض تكشف حقيقة إصابتك بسرطان الدماغ

كائن مميت يتسلل داخل فتاة أمريكية ويقتلها فى 7 أيام

4 قواعد للحياة الجيدة

خبراء: التعاسة في الحب "قاتلة"

كشكول

بالصور.. طلاب الثانوي في يوم للتعارف بـ"السعيدية"

استشاري يكشف: 3 خطوات تعود الأطفال على النوم بمفردهم

انتهاء صيانات 38 مدرسة مجتمعية بـ"تعليم بني سويف"

"النيلي" يتابع فعاليات البرنامج التدريبي للأخصائي الإجتماعي

إسلام سياسي

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"

الصمت يخيّم على قادة إخوان بعد خسارة فرع تونس في الانتخابات الرئاسية

شباب الإخوان يسخرون من البيان الختامي للجماعة

خبير عراقى: زعيم تنظيم داعش بدا يائسًا من أتباعه خلال خطابه الأخير


زيت وسكر

تفاصيل اجتماع “الليل” لمناقشة خطوات تأهيل محافظات المرحلة الأولي للتأمين الصحي

“التخطيط” تفجر مفاجأة عن معدلات النمو الاقتصادي في مصر 

وزير الإسكان يؤكد حرص الدولة على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه 

وفد اتحاد عمال مصر يلتقي نائب رئيس كينيا

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: عادل إمام فى وزارة الشباب
لواء. محسن الفحام
ما بين الكتمان والمصارحة
القس. رفعت فكرى
مغبوط هو العطاء
لواء.حمدى البطران
ذكريات من سبتمبر
المزيد

الثقافة

"قصيدة الفصحى فى مواجهة العولمة" بـ ثقافة دمياط

ورشة "قراءة وتحليل الوثائق" بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية

"بيت السنارى" ينظم ورشة لتعليم "فن النقش على النحاس"

حضور كبير لأطفال الغربية في وداع مهرجان "صيفك عندنا"

صفحتنا ع الفيس بوك