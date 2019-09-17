تحرير 52 محضرًا فى حملة للإشغالات بدير مواس

نفذت الوحدة المحلية لمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات حول المدارس والشوارع المؤدية منها وإليها لخلق سيولة مرورية أمام الطلاب وأولياء الأمور أوقات الذهاب والخروج من المدرسة والارتقاء بمستوى النظافة العامة حولها، وذلك تنفيذًا لتكليفات محافظ المنيا، بتكثيف حملات الإزالات والنظافة العامة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قرى ومدن المحافظة، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.



قال المهندس علي غلاب، رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 52 محضر إشغال طريق، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة النظافة إلى الطريق العام وإضفاء مظهر جمالى وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.