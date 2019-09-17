جوجل تكشف عن "بيكسل 4" منتصف أكتوبر

تقدم "جوجل" مجموعتها الجديدة من المنتجات بما قد يشمل هاتفها الذكي الجديد "بيكسل 4"، خلال حدث تنظمه الشهر المقبل في نيويورك، وفقًا لما أعلنت المجموعة الإثنين.



وفي رسالة مقتضبة حصلت عليها وكالة فرانس برس، دعت المجموعة العملاقة فى مجال الإنترنت وسائل الإعلام إلى "الحضور لمعاينة جديد في 15 أكتوبر".



ويُرجح أن يكون المنتج الأبرز في هذا الحدث هاتف "بيكسل 4" الذكى الذي يمكن استخدامه جزئيًا من دون اللمس، بمجرد القيام بحركات في اليد يرصدها نظام استشعار.



وحسب تفاصيل كشفت عنها المجموعة الأمريكية العملاقة نهاية يوليو، يمكن فتح القفل على الجهاز من خلال خاصية التعرف إلى الوجه، غير أن "جوجل" لن تنقل البيانات الشخصية المرتبطة بهذه الخاصية إلى خدمات أخرى.



ومن شأن دمج تقنية مسماة "سولى"، وهو رادار يعمل فريق "بيكسل" على تطويره منذ خمس سنوات، أن يشكل الابتكار الرئيسي في هذا الجهاز الجديد.