صحة الشرقية: غلق 3 منشآت غذائية فى بلبيس

أغلقت إدارة مراقبة الأغذية، بالإدارة الصحية فى بلبيس، 3 منشآت غذائية، فى مرور مفاجئ على عدد من المنشآت الغذائية.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط طن عسل فركتوز، و٢٤ كجم مجمدات دون بيانات تفيد الصلاحية و٥٧ علبة " كيك وبسكوت " منتهية الصلاحية، كما تم إعدام ١٨٠ كجم أغذية، و٧٠ كرتونة أغذية "حلويات، بسكوت، سناكس، معجنات"، وذلك لتغيرها في خواصها الطبيعية.



كما تم سحب ١٣ عينة أغذية وإرسالها إلى المعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير ٦ محاضر جنحة صحية للمنشآت الغذائية المخالفة، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق الـ٣ منشآت لعدم وجود ترخيص ووجود نقص في الاشتراطات الصحية.



من جانبه صرح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية تأتي لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.