موسكو وطوكيو تناقشان القضايا الأمنية المشتركة

التقى سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، السكرتير العام لمجلس الأمن القومي الياباني شيجيرو كيتامورا في العاصمة اليابانية طوكيو.



وذكر مجلس الأمن القومي الروسي، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الجانبين أجريا مشاورات حول الأمن تناولا خلالها قضايا التعاون الثنائي في المجال الأمني، كما ناقشا الوضع الراهن في العالم وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما يتعلق بالاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مناقشة مسألة الحد من التسلح.



وأشار باتروشيف إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان تتطور بشكل عام، كما رحب بجهود الإدارة اليابانية الموجهة نحو توطيد العلاقات الثنائية والسعي لتعزيز الثقة المتبادلة، مشددًا على أن قائدي البلدين، اللذين التقيا ثلاث مرات بالفعل خلال العام الجاري، يعطيان دفعة لهذه العملية.



وأشاد باتروشيف وكيتامورا بنتائج الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلاديفوستوك يوم 5 سبتمبر، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.



كما هنأ باتروشيف، الذي يقوم بزيارة رسمية لليابان تستغرق يومين، نظيره على تعيينه في منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي الياباني الذي تقلده في 11 سبتمبر الحالي.