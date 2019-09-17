الأنبا إسحق يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية أبو فام

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، صباح اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي بمزار الشهيدة مهراتي بكاتدرائية الشهيد أبو فام بطما.



وشاركه صلوات القداس آباء الكنيسة وخورس الشمامسة وخدام الكنيسة، وذلك في إطار حرصه على تنظيم قداسات بشكل منتظم بكنائس الإيبارشية.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف الشهر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.