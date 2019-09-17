انتهاء صيانة 38 مدرسة مجتمعية وابتدائية ببني سويف

قال وكيل وزارة التعليم ببني سويف محمد حسام الدين أحمد إنه تم الانتهاء من صيانة 38 مدرسة مجتمعية وابتدائية بالمحافظة.



وأوضح وكيل الوزارة - في تصريح اليوم الثلاثاء - أنه تمت صيانة 28 مدرسة فصل واحد، إلى جانب 6 مدارس بإدارة بني سويف، و4 مدارس بإدارة ناصر، وذلك وفقا للبروتوكول المبرم بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.



وأشار إلى أنه جارٍ استلام 18 مدرسة بإدارة الفشن، و20 مدرسة بإدارة سمسطا، و20 مدرسة بإدارة ببا، بالتنسيق بين المنسق الميداني لبرنامج الأغذية العالمي الدكتورة سمية سمير، ومدير إدارة التعليم المجتمعي إيمان فتحي، ومدير إدارة الأمن معتز حسن، ومنسق اللامركزية مصطفى الصايم، ومدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية تعليم بني سويف سلوى ربيع.