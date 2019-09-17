سقوط مستريح جديد نصب على أهالي السويس

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، الثلاثاء، في ضبط مهندس نصب على عدد من المواطنين واستولى على أموالهم في السويس.



تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من عدد من المواطنين يتهمون مهندس بترول، بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت نحو 2 مليون ونصف المليون جنيه بغرض توظيفها واستثمارها مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، واستيلائه على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون.



أسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم، وضبطه، وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.