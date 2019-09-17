تدريب العاملين بصحة الإسكندرية على رصد ومكافحة الأمراض المعدية

أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن برامج تدريب العاملين بمديرية الشئون الصحية والوحدات التابعة لها تلقى اهتماما كبيرا من كافة الإدارات الفنية، حيث لا تقتصر تلك البرامج على الأطباء والتمريض بل تشمل كافة فئات العاملين بالقطاع الصحى بالإسكندرية لما له من أثر فى رفع كفاءتهم وتحسين وتطوير الخدمة الصحية.



وأعلنت الدكتورة عزة الفناجيلي وكيلة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للشئون الوقائية عن الانتهاء من تنظيم دورة تدريبية لتنشيط ترصد الأمراض المعدية والتدريب على أعمال البرنامج القومى لترصد الأمراض المعدية NEDSS، بمركز التدريب بسموحة يومى ١٠و١١ سبتمبر.



واستهدف البرنامج مسؤولي الترصد بالمناطق الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية بالإسكندرية، وبلغ عدد المتدربين ٣٥ متدربا، ودربهم الدكتورة عبير عبد الله مديرة إدارة الترصد والوبائيات، والسيد المهدي مراقب الترصد بالمديرية.