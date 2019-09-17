صاحب شركة يستولى على 4 ملايين جنيه من مهندس في الإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، الثلاثاء، من ضبط مالك شركة توريدات نصب على مهندس واستولى منه على 4 ملايين جنيه في الإسماعيلية.



تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغًا من مهندس يفيد باستيلاء مالك شركة توريدات منه على 4 ملايين و400 ألف جنيه بزعم استثمارها له في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصوله على أرباح متفق عليها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه.



أكدت التحريات صحة الواقعة، وباستدعاء المشكو في حقه ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.