حبس مشرف معماري بتهمة تزوير أوراق رسمية وبيعها بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، الثلاثاء، حبس مشرف معماري 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير وترويج المحررات الرسمية لعملائه مقابل مبالغ مالية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها لمباحث التزوير والتزييف لفحصها.



كانت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت تزوير مشرف معماري المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وترويجها على عملائه، وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.



وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وعثر بحوزته على "12 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية، مجموعة من شهادات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، مجموعة من شهادات الخبرة خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، مجموعة من طلبات التحويل خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد".



كما تم ضبط مجموعة من نماذج قيد ميلاد خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من عقود إيجار أملاك خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، مجموعة من نماذج قرار إجازة مرضية خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، مجموعة من الأوراق البيضاء ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لإحدى الجهات الحكومية.



بمواجهه المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي بقصد تحقيق الربح المادي وحيازته المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.