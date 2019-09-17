تعليم مطروح: اختتام تدريب الأخصائي الاجتماعي

تابع صباح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات البرنامج التدريبي للأخصائي الاجتماعي بمركز إعلام مطروح والذي نظمه توجيه التربية الإجتماعية واستمر على مدار ثلاث أيام بحضور لطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية.



وأكد وكيل تعليم مطروح على أهمية دور الأخصائي الاجتماعي المنوط به في حل مشاكل الطلاب الاجتماعية لافتا إلى الدور المحوري للأخصائي في معالجة العقبات الحياتية التي تواجه الطلاب ومواجهة الشائعات البغيضة التي يختلقها أعداء الوطن مؤكدا أن مصر دوما في أمان واستقرار واطمئنان ورقي وتقدم بفضل القيادة السياسية الحكيمة والجيش المصري العظيم ورجال الشرطة الأوفياء.



وشدد على ضرورة تعميق الانتماء الوطني في نفوس الطلاب وحتمية التحلي بالمسئولية، الإخلاص والتفاني في العمل مع بداية العام الدراسي الجديد لتحقيق الانضباط المدرسي وفي سبيل عملية تعليمية متقدمة ومتميزة.