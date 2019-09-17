أول صور لموقع قتل الطفل أحمد الأحمر في قنا

تنفرد"الدستور" بنشر أول صورة لموقع العقار المهجور، والذي عثر بداخله على جثة الطفل أحمد سيف الأحمر، مقتولًا بعد أن تغيب عن منزله منذ يوم الجمعة الماضية بمنطقة السوق الفوقاني في مركز قنا.



كان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مباحث المديرية، يفيد بالقبض على 3 أشخاص من بينهم طفلين في عمر 15 عامًا، يشتبه في قتلهم الطفل "أحمد سيف الأحمر" 11 عامًا، المتغيب من الجمعة الماضي، داخل عقار تحت الإنشاء في منطقة السوق الفوقاني، ويجرى التحقيق معهم.



وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، إشارة من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بالعثور على الطفل مقتولًا داخل منزل تحت الإنشاء "مهجور" بمركز قنا.



وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل منذ أيام قليلة، يفيد باختفائه عقب صلاة الجمعة من وسط مدينة قنا، حيث خرج من المنزل المجاور لمدرسة الراهبات بمنطقة الشنهورية لشراء بعض متطلبات المنزل من السوق الفوقاني المجاور للمنزل تاركًا تليفونه المحمول في منزل الأسرة، ولم يعد إلى المنزل مرة أخرى.