ضبط مشرف معماري يزور المحررات الرسمية بالإسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، الثلاثاء، من ضبط مشرف معماري يزور المحررات الرسمية في الإسكندرية.



أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تزوير مشرف معماري المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.



وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه عثر بحوزته على "12 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية، مجموعة من شهادات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، مجموعة من شهادات الخبرة خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، مجموعة من طلبات التحويل خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد".



كما تم ضبط مجموعة من نماذج قيد ميلاد خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من عقود إيجار أملاك خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، مجموعة من نماذج قرار إجازة مرضية خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، مجموعة من الأوراق البيضاء ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لإحدى الجهات الحكومية.



بمواجهه المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي بقصد تحقيق الربح المادي وحيازته المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.