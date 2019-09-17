كشف ملابسات سرقة سائق بالإكراه فى الشرقية

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية في كشف ملابسات التعدي على سائق وإصابته بسلاح أبيض في مدينة بلبيس.



تم تشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالشرقية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 عاطلين- لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة - وجميعهم مقيمون في بندر بلبيس.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم سلاحين أبيضين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتفاقهم على استدراج أحد قائدي مركبات "التوك توك" بقصد الاستيلاء منه كرهًا على "التوك توك" قيادته والتصرف فيه بالبيع.



وقرر الأخير بإخفائه "التوك توك" لدى عاطل لحين التصرف فيه بالبيع، فتم ضبط الأخير وبحوزته "التوك توك" المستولى عليه، وبمواجهته قرر أنه على علم بأنه من متحصلات واقعة سرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.