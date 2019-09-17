ضبط 15 متهمًا بحوزتهم 13 كيلو بانجو في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الثلاثاء، من القبض على 15 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وكمية من المواد المخدرة.



تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 15 متهمًا بحوزتهم 8 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 13.250 كيلو جرام، بالإضافة إلى 530 جرام حشيش، 50 قرص مخدرة، وسلاحين أبيضين.



تحررت المحاضر اللازمة، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق، وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.