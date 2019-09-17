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عالم

فرنسا تقدم دعم بقيمة 60 مليون يورو للحكومة السودانية الجديدة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن فرنسا عرضت دعم الحكومة الانتقالية المشكلة حديثا في السودان من خلال تقديم منحة بقيمة 60 مليون يورو (66 مليون دولار)، 15 مليون منها سوف يتم تقديمها على الفور للخرطوم.

وأضاف لودريان للصحفيين في وقت متأخر من أمس الاثنين" نحن نشهد السودان الجديد، السودان في لحظة فارقة في تاريخه، وفرنسا تقف بجانب السودان الجديد" قائلا إن فرنسا أبدت إعجابها بالمظاهرات السلمية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

وأوضح أن السلطات الفرنسية تعرض مساعدة السودان في إعادة بناء علاقاته مع الجهات المانحة الدولية والتغلب على أزمة ديونه الخارجية.

ويذكر أن أول مجلس وزراء للسودان بعد الإطاحة بالبشير أدى اليمين الدستورية مطلع هذا الشهر.

وجرى تشكيل الحكومة الجديدة في إطار اتفاق لمشاركة السلطة بين الجيش والمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.

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