القبض على 3 متهمين بقتل طفل في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية في قنا، القبض على 3 متهمين بقتل طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، ودفنه أسفل عقار تحت الإنشاء بمنطقة السوق الفوقاني بمركز قنا.



كان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مباحث المديرية، يفيد بالقبض على 3 أشخاص من بينهم طفلان في عمر 15 عامًا، يشتبه في قتلهم الطفل "أحمد سيف الأحمر" 11 عامًا، المتغيب من الجمعة الماضي، داخل عقار تحت الإنشاء في منطقة السوق الفوقاني، ويجرى التحقيق معهم.



كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، تلقت إشارة من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بالعثور على الطفل مقتولًا داخل منزل تحت الإنشاء "مهجور" بمركز قنا.



وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل منذ أيام قليلة، يفيد باختفائه عقب صلاة الجمعة من وسط مدينة قنا، حيث خرج من المنزل المجاور لمدرسة الراهبات بمنطقة الشنهورية لشراء بعض متطلبات المنزل من السوق الفوقاني المجاور للمنزل تاركًا تليفونه المحمول في منزل الأسرة، ولم يعد إلى المنزل مرة أخرى.