"إعلام القاهرة" تصدر دليلًا لمستخلصات الرسائل العلمية

أصدرت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، دليلًا لمستخلصات رسائل الماجستير والدكتوراه التي أنتجتها الكلية من 2009 وحتى 2018، بالإضافة إلى رؤية تحليلية لها لتوجهات بحوث الإعلام في مصر.



أشرف على الدليل وراجعته الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذ الصحافة وعميدة كلية الإعلام السابقة ومديرة وحدة الجودة، وجمع مادته العلمية الدكتورة سلمى شاهين، وميرفت عبدالحميد، عبير يحيى سليم، هدى حسين، نهاد فتحى، وتصميم وإنتاج فنى يحيى سليم وأحمد فكرى.



ومن المقرر أن يتوفر قريبًا في المكتبات ومنافذ البيع بكلية الإعلام، ويتضمن الدليل ملخصات لعدد 677 رسالة ماجستير فى الإعلام تم إنجازها بالكلية بأقسامها الثلاثة خلال عشر سنوات (2009-2018) من بينها 315 فى الإذاعة والتليفزيون، 217 فى الصحافة، و145 فى العلاقات العامة والإعلان.



بالإضافة إلى دراسة تحليلية لها حسب مجموعة معايير هى: الاهتمامات البحثية، الحالات البحثية فى كل تخصص، الدول التى تمت دراستها، الأطر النظرية، المناهج البحثية، مجتمعات الدراسة والعينات ثم أدوات جمع البيانات.