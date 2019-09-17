إذاعة الأغانى تخصص يومًا كاملاً للاحتفال بذكرى فايزة أحمد

اعتمد مدير عام إذاعة الأغانى، شريف عباس، خطة الإذاعة لإحياء ذكرى رحيل المطربة الكبيرة فايزة أحمد، حيث من المقرر أن تحتفل الإذاعة على مدار اليوم بذكرى الفنانة الكبيرة، وذلك يوم السبت الموافق الحادى والعشرين من سبتمبر الجاري بعد موافقة محمد نوار، رئيس الإذاعة عليها.



ويتضمن البرنامج اليومى، الذى أعده حسن حمدى سيف النصر، إذاعة أجمل ما قدمته فايزة فى مسيرتها الغنائية بدءًا من الخامسة صباحًا من أغنيات عاطفية ووطنية وأغنيات الأسرة التي اشتهرت بها، فضلاً عن القصائد والموشحات والأغنيات الطويلة والتى لحنها لها كل نجوم التلحين محمد عبدالوهاب والسنباطى والموجي وبليغ وسلطان.



يذكر أن أشهر أغاني فايزة أحمد هي حمال الأسية: "بتسأل ليه عليا، بصراحة، قاعد معايا، حيران، يا ما قلبي قال لأ، تخونوه، خسارة خسارة، حاول تفتكرني، سلامات يا حبايب، كله ماشي، موعود، فات الميعاد".