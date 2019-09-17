إحالة ربة منزل خطفت طفلًا في مصر القديمة للجنايات

أمرت نيابة مصر القديمة، الثلاثاء، بإحالة ربة منزل لمحكمة الجنايات؛ لاتهامها باختطاف رضيع من والدته بأحد مستشفيات مصر القديمة.



تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من ربة منزل يفيد بتعرف سيدة عليها أمام أحد المستشفيات بمصر القديمة، وبعد دخولها للاطمئنان على "حفيدها"، عمره يومان، غافلتها ووالدته واختطفت الطفل وفرت هاربة.



ودلت تحريات ومعلومات ضباط مباحث مصر القديمة على أن السيدة تسكن بمنطقة العمرانية، وأنها تزوجت عاملًا، وأنجبت منه طفلة لكنه غضب لتمنيه إنجاب "ولد".



وأضافت التحريات أن المتهمة حملت للمرة الثانية لكنه لم يكتمل لظروف صحية في شهرها التاسع، فخططت لخطف طفل لإرضاء زوجها.



وتمكن فريق من جهاز المساعدات الفنية بوزارة الداخلية من تتبع هاتف المتهمة وتحديد مكانها وضبطها ومعها الطفل المختطف وتم إعادته لأهله.



واعترفت المتهمة أمام رجال المباحث بارتكاب الواقعة، مؤكدة أنها بعد "إجهاضها" خططت لاختطاف طفل، قائلة: "جوزي نفسه في ولد"، مضيفة أنها ارتدت نقابا لإخفاء معالم وجهها وتوددت إلى جدة الطفل، وبعد عدة مرات من الزيارة طلبت حمله، وغافلتهم وهربت به، ثم أخبرت زوجها بولادتها "ولدًا".