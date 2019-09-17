ناهد السيد تكتب: دوريات " لم " المراوح من المدارس.. إما الوزير بيكذب ..أو المدارس بتنصب!

لو كل مرة يصاب تلميذ فى حادثة نطلع بقرار وزارى لأنصلح حال التعليم فى مصر .. هذا وإن صدق القرار وتم اتخاذه على اساس تفكير ودراسه واعادة نظر بدون خسائر ، فبمجرد أن توفى طالب أثر وقوعه فى بالوعة الصرف الصحى فى إحدى مدارس محافظة الغربية ،إلا وأصدر وزير التعليم طارق شوقى على الفور قرارا بضرورة الاهتمام بمعايير الأمان فى المدارس وانتبه الى الاهمال فى النظافة والسلوك "العريانه" وفتحات البلاعات والفطريات والميكروبات التى تتكاثر فى الأماكن العامة للوزارة وترعاها المدارس بشكل خاص أفضل رعاية وتخصص لها الحمامات والفصول مسكنا خالص الأجرة ، انتبه اخيرا أن بالوزارة ما يعرف بلجان تقييم أداء ومن أولى مهامها معايير الأمان والنظافة وأنها لا تختص فقط بالمديرين والمدرسين والعملية التعليمية وأنما تشمل عمال النظافة والاهتمام بالبيئة المدرسية والصحة العامة للطلاب

وبناءا عليه وكما أشارت كل الصحف عقب حادثة الغربية أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم ضرورة خروج دوريات للتفتيش على معايير الأمان على كافة المدارس فى كل محافظة قبل بداية العام الدراسى ، وبالفعل زحفت الدوريات راصده بعض نقاط الأمان فى ورقة صغيرة وبدأت فى تفيذ التعليمات كما هو مكتوب وبالأمر المطاع ، والتى بدأتها بجمع المراوح من الفصول !

ياللعجب العجاب !! تركت فتحات البلاعات ونظافة الحمامات ومقالب القمامة التى تحيط بالمدارس والدكك المخلعه فى الفصول ونوافذها المكسورة .. ووضعت عينها على المراوح باعتبارها كيان مادى يعد ثروة قومية يمكن الاستغاده منها ، فتجميعها وتوزيعها على بيوت المدراء وذوى القربى والمعارف أولى من النظر الى اصلاحات تضطر الوزراة ان تضع لها ميزانيه هى فى غنى عنها الآن، كما أنها ليست من أحلام وطموحات وزير التعليم ، فيكفى ماحدث فى حلم التابلت

ورغم تصريحات دكتور عمر بأنها سوف تهلك او تباع فى مزاد علنى ، إلا انه لم يبرأ ذمة الوزارة من توفير مروحة مقابل المروحة المعدومة ، ويخصص بتكلفتها سعر مروحة جديدة ، فلن يرضينا اعدامها أو نهبها وما يهمنا هو توفير بديل لابناءنا، وللأسف لم يتم دراسة الأمر كالمعتاد لتخرج الدوريات مرة واحده بمروحة جديده يتم تركيبها مقابل الأخرى ، واسكاتا للأهالى ومنعا لللغط وثورة تقديم الشكاوى صدر بذلك قرار وزارى ، وأعقبته وزارة التعليم بتصريحات لمختلف الجرائد بأن هناك لبس فى الموضوع وأن الوزارة تنوى جمع مراوح السقف وتجهيز الفصول بمراوح حائط جانبية لتوفير الأمان

ولحين ما يتم تنفيذ الشق التانى وهو فرش المدارس بالمراوح الأمنه فعلى أولياء الأمور تدبر حال اولادهم وانقاذهم من الحر وتوفير البيئة الصحية لأنهم يعلمون أن يوم الوزارة بسنه ،ليس فى جمع ممتلكاتهم التى حدثت بين يوم وليله ولكن فى صرف ممتلكات جديدة

ولكى تخلى المدارس طرفها من" شوبهة النصب " على الاهالى فقد جعلت الأمر " اختياريا" وهو شراء مراوح على حسابهم ، بل ان بعض المدرسين المتحدثين باسم الادارة أقروا بأنهم سوف يتبرعون بأعمال السنه للطالب الذى يدفع جزء من ثمن المروحة ، وبدأت الأهالى فى احتساب شراء المرواح ضمن أعمال السنه والنشاط الطلابى وارتضوا بالأمر قائلين " والله أحسن ما نعمل لوحات بفلوس وتترمى فى الأرض " ها هى يا سادة منظومة التعليم فى مصر ، الذى أزاح الغبار عن فكرة النشاط الطلابى وحوله الى حفنه نقود تؤخذ من جيوب الأهالى لتسهيل العملية الطلابية على الابناء

صار الرسم والموسيقى وحصص المكتبة والاذاعة المدرسية للطلاب الفراير اللى لامواخذه موهوبين

أما الأوائل هم من يدفع أهاليهم الحصة الأكبر فى النشاط المدرسى والمساهمة فى شراء ممتلكات الوزارة



ها هى يا وزير التعليم حقيقة مدارسك التى تفكر لطلابها أن يتعاملون مع التابلت .. عذرا لا تظن أنى أتحدث عن مدارس فى أماكن نائية أو متطرفة لم تصلها خدمات .. لا يا سيادة الوزير أنها مدارس مدينة الشيخ زايد أكثر مدينة حضارية فى مصر، والتى لا تشكومن الكثافة بقدر شكوتها من الاهمال والنظافة حتى أن دورياتك الفاضلة فى أول نزلة لها فى المدينة من أجل جمع ممتلكاتكم من مراوح قد أغلقت أحدها لأنها بالصدفة البحتة وجدت ثعابين فى حمامات أحد المدارس وأخلتها لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة .