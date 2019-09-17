تشكيل ليفربول المتوقع أمام نابولي اليوم

ينتظر اليوم ملايين من عشاق الكرة الأوروبية لقاء بطل الدوري الانجليزي ليفربول المحترف لدي صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح وفريق نابولي الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ9، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 20192020.



التشكيل المتوقع لنابولي:

حراسة المرمى: ميريت.



خط الدفاع: دي لورينزو، ماكسيموفيتش، كوليبالي، روي.



خط الوسط: كاييخون، فابيان رويز، إلماس، زيلينسكي.



خط الهجوم: لوزانو، ميرتينيز.