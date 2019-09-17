انفجار ضخم شرق أفغانستان

أفادت وسائل إعلام محلية افغانية اليوم الثلاثاء، بوقوع إنفجار ضخم ضرب حشدا كبيرا فى حملة انتخابية شرق أفغانستان.



يذكر أن أفغانستان تشهد العديد من الانفجارات التي تقوم بها حركة طالبان والجماعات المسلحة، لاسيما وقد أعلنت حركة طالبان في أفغانستان أنها تنوي زيادة عدد هجماتها بعد إلغاء ترامب للمحادثات بينهما.

