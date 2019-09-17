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مصر

بدء تسجيل وسداد جدية حجز 2000 قطعة أرض فى 17 مدينة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يبدأ التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزًا، بـ8 مدن جديدة، اليوم الثلاثاء 1792019، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com).

وفي بيان للوزارة قبل قليل، أوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن قطع الأراضي المتميزة، موزعة كالتالى، 50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة بدر، و528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و150 قطعة أرض بمدينة السادات، و100 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط، و100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

وأشار إلى أن قطع الأراضي الأكثر تميزًا، موزعة كالتالى، 300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، و14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، و104 قطع بمدينة المنيا الجديدة، و23 قطعة أرض بمدينة بدر، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة.

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