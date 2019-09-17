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مصر

صحف الكويت تبرز تصريحات السيسي حول ارتباط أمن الخليج بأمن مصر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:13 ص
جريدة الدستور
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أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، والتي أدلى بها خلال لقائه أمس، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم.
وقالت صحيفة (النهار) الكويتية، تحت عنوان (السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري)، إن الرئيس السيسي أكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور الذي تقوم به الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.
وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس الأمة الكويتي نقل إلى الرئيس السيسي تحيات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتمنياته له ولمصر بدوام التقدم والنجاح، فيما حمله الرئيس السيسي نقل تحياته وتقديره للشيخ صباح الأحمد وتمنياته القلبية له بموفور الصحة والعافية.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الرئيس السيسي أشاد بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية، وما تتميز به من خصوصية، مؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة.
وأضافت أن الرئيس السيسي أكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة؛ بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي، مشددا على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس الأمة أكد اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.
ونوهت إلى أن الغانم ثمن دور مصر المحوري بالمنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.
بدورها، قالت صحيفة (السياسة)، تحت عنوان (السيسي: العلاقات بين مصر والكويت أخوية عميقة وتاريخية والتنسيق والتعاون مستمران) إن الرئيس السيسي أكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والكويت، وأهمية التنسيق والتعاون المستمر بينهما، والذي تم تعزيزه والتأكيد عليه مؤخرا خلال زيارته للكويت أواخر الشهر الماضي.
وأضافت أن رئيس مجلس الأمة الكويتي أكد - خلال اللقاء - خصوصية العلاقات الاستثنائية بين البلدين، والتي أصبحت مضرب مثل، مشددا على أن الكويت وعلى رأسها أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تنظر إلى مصر كقلب للعالم العربي، وكدولة ذات بعد مركزي سياسي واستراتيجي، وفق منظور السياسة الخارجية الكويتية.
من جهتها، قالت صحيفة (الأنباء) تحت عنوان (السيسي استقبل رئيس مجلس الأمة وبحث معه العلاقات التاريخية) إن الرئيس السيسي ورئيس مجلس الأمة الكويتي بحثا العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وعددا من الموضوعات المهمة إقليميا ودوليا.
وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والكويت، وأهمية التنسيق والتعاون المستمر بينهما، فيما أكد الغانم خصوصية العلاقات الاستثنائية بين البلدين، مشددا على أن الكويت تنظر إلى مصر كقلب للعالم العربي، وكدولة ذات بعد مركزي سياسي واستراتيجي وفق منظور السياسة الخارجية الكويتية.

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