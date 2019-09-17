28 ديسمبر.. موعد مقترح لإجراء الانتخابات البرلمانية في غينيا

اقترح ساليف كيبيه رئيس مفوضية الانتخابات في غينيا إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في 28 ديسمبر المقبل ذلك وفقًا لرغبات رئيس البلاد "ألفا كوندى".



وقال "كيبيه" - في ختام لقاء مع رئيس الوزراء إبراهيما قصوري فوفانا - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء - إن الموعد الذي استطعوا العثور عليه في الجلسة العامة لمفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة هو 28 ديسمبر 2019 والذي وصفه ب "الممكن".



وأضاف الراديو أن رئيس الحكومة أحيط علما بإعلان مفوضية الانتخابات وتعهد بإبلاغ رئيس الدولة الذي أصر في 4 سبتمبر الجاري على تنظيم تلك الانتخابات خلال العام الجاري.



من جانبها، اعلنت الحكومة الغينية - في بيان - أن رئيس الوزراء بدأ أمس مشاورات مع الأحزاب السياسية حول الانتخابات التشريعية وأيضا بشأن الدستور الجديد.



كان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في غينيا الواقعة غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية في الفترة من سبتمبر وأكتوبر عام 2018 لكن تم تأجيلها وأثبتت الاستعدادات لتنظيمها في نوفمبر عام 2019.