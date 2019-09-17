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مصر

بدء تدريس مقرر ريادة الأعمال بجامعة القاهرة بالعام الجديد

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
إسراء جمال
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن بدء تدريس مقرر ريادة الأعمال، لطلاب الفرق الثانية بالجامعة، ابتداءً من العام الدراسي 2019 2020، بهدف تزويد جميع الطلاب بالمهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، واكسابهم أساسيات بدء المشروعات، ووضع خططها، والبحث عن مصادر تمويلها، وتسويق منتجاتها أو خدماتها مما ينعكس على اقتصاد البلد.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن تطبيق مقرر ريادة الأعمال هذا العام يأتي في إطار سعي الجامعة نحو التحول إلى نموذج جامعات الجيل الثالث، وما يفرضه هذا التحول من ضرورة تنمية قدرات الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل المحلية والدولية، لافتًا إلى أن مقرر ريادة الأعمال متاح الكترونيًا وسيكون الامتحان فيه بنظام "الكتاب المفتوح"، مؤكدًا أن هدف الجامعة هو تنمية قدرات الطلاب العلمية والبحثية، وإكسابهم القدرة على إدراك أهمية دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في التنمية وعوائدها على الفرد والمجتمع وتنظيم المشروعات الصغيرة وإدارتها.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أنه تم تدريب 35 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة من الكليات المختلفة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على مقرر ريادة الأعمال، وذلك لإعداد كوادر تقوم بتدريس المقرر للطلاب بعد تدريبهم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن التطوير لن يحدث إلا بتغيير طرق التفكير، فالانتقال من عصر لآخر يتطلب تغيير طرق تفكير الناس التي تحدد رؤيتهم للعالم ولأنفسهم وللمجتمع، وبالتالي تحدد سلوكهم مع الآخرين، مؤكدًا على أهمية تغيير طرق التفكير المصري والعقل الجمعي الذي يتضمن تغيير طرق تفكير الطلاب بأن يكون تفكير نقدي علمي قائم علي جمع المعلومات والتحليل والمقارنة والتقويم ووضع الفروض واستنتاج النتائج والتحقق منها.

وكانت جامعة القاهرة قد طرحت العام الماضي، مسابقة بين المفكرين وأساتذة الجامعات والمتخصصين، أفرادًا ومجموعات للمشاركة في مسابقة إعداد أو ترجمة كتابين، الأول عن التفكير النقدي، والثاني عن ريادة الأعمال، ليكونا مقررين دراسيين ومتطلبين من متطلبات التخرج لجميع طلاب الجامعة باختلاف تخصصاتهم، وذلك وفقًا لما أقره مجلس الجامعة بشأن إعداد المقررين، وتدريسهما مرة واحدة فقط للطلاب خلال فترة الدراسة، ويؤدى فيه الطالب الامتحان ويكون متطلبًا من متطلبات التخرج.

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