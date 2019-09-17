بالفيديو.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح في 3 محافظات

وأشار أحمد عبد العال إلى أن درجات الحرارة تدور حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.





حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يعيق حركة الملاحة البحرية هناك.وأوضح رئيس الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن نسب الرطوبة والشبورة المائية العالية ترجع إلى أن الرياح خفيفة، مما يسبب كثافة الشبورة وارتفاع الرطوبة، والتي وصلت لـ90% على السواحل الشمالية، و85% على الوجه البحري.