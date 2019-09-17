قبائل في شمال نيوزيلندا تعترض على رسو سفينة لصلتها بجيمس كوك

تم منع سفينة، تعتبر نسخة طبق الأصل من أخرى خاصة بالمستكشف البريطاني، جيمس كوك، وتحمل اسم "إنديفور"، من الرسو عند قرية في منطقة أقصى الشمال في نيوزيلندا، بعد اعتراض قبائل الماوري المحلية على زيارة السفينة.



وتأتي رحلة السفينة، في إطار سلسلة من فعاليات "تويا 250 فوياج"، المقررة في أكتوبر المقبل، لإحياء الذكرى السنوية رقم 250، للقاء الأول بين شعب الماوري الأصلي والمستعمرين الأوروبيين.



وقال أناهيرا هيربرت-جريفز، رئيس قبيلة نجاتي كاهو المحلية، لـ "راديو نيوزيلندا" اليوم الثلاثاء: "لقد كان (كوك) بربريا. فكان أينما ذهب - مثل أغلب الناس في زمن التوسع الإمبراطوري - كانت تحدث جرائم قتل، وكانت هناك عمليات خطف ووقائع اغتصاب، والكثير من النتائج السيئة للسكان الأصليين".



وأوضح أنه "لم يكتشف أي شيء هنا، ونحن نعترض على استخدام فعاليات تويا 250 تعبيرات ملطفة مثل لقاءات واجتماعات، لإخفاء ما كانت تعتبر بالفعل، غزوات".