الاعتداء على ليبي قعيد في مدينة ألمانية

تعرض قعيد على كرسي متحرك منحدر من ليبيا للضرب والإهانة العنصرية من جانب يميني متطرف مشتبه به في مدينة كمنيتس شرق ألمانيا.



وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه به 22 عاما أوقع الرجل من على كرسيه المتحرك ليلة السبتالأحد وهاجمه، مضيفا أنه يُجرى التحقق الآن من الوقائع على نحو دقيق.



تجدر الإشارة إلى أن المشتبه به، الذي تم إيقافه بالقرب من مكان الواقعة، معروف لدى الشرطة لارتكابه جرائم ذات دوافع يمينية والتسبب في إصابات جسدية.



وتجري السلطات ضد المشتبه به الآن تحقيقات بتهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة والإهانة، وأصيب القعيد بإصابات طفيفة وتلقى العلاج في أحد المستشفيات.



وكانت امرأة 29 عاما سمعت المشاجرة واستدعت الشرطة.



وقال الضحية في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية إن عددا من الرجال اقتربوا منه وسبوه بـ"العربي القذر"، ثم قام أحدهم بتسديد لكمات في وجهه، وقال: "لقد لكمني باستمرار حتى سقطت من على الكرسي... وعندما وقعت على الأرض ركلني بقدمه".