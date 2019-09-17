ضبط هارب وبحوزته 35 كيلو بانجو فى الدقهلية

تمكنت مباحث مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، من القبض علي أحد العناصر الإجرامية الخطرة بمنطقة الجبل بالكسارة، والهارب من تنفيذ الأحكام في 6 جنايات تصل مجموع أحكامهم الي 60 سنة، وضبط بحوزته كمية من المخدرات وسلاح ناري.



وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الستاموني، باختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالمنطقة الجبلية بناحية الكسارة دائرة المركز، وممارسة نشاطه الاجرامي في الاتجار بالمخدرات، ويدعي الديداموني بدير عطية 40 سنة، ومقيم بمنطقة قلابشو مركز بلقاس، والهارب من تنفيذ الأحكام في 6 جنايات، منها اتجار بالمخدرات، وسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري، وتنوعت الأحكام الصادرة ضده ليصل مجموعها إلى 60 سنة منها المؤبد، و20 سنة، و10 سنوات.



وتم تشكيل حملة ضبطية برئاسة المقدم خالد القاضي رئيس فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية، والرائد أحمد الجندي رئيس مباحث الستاموني، وتم ضبطه وبحوزته 13 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن 35 كيلو جرام تقريبا، وسلاح ناري فرد خرطوش، ومبلغ مالي، وتليفون محمول.



وبمواجهته بمحضر الشرطة، اعترف بقيامة في الاتجار بالمخدرات والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار بالمخدرات، تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.